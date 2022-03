9 marzo 2022

Il Registro navale russo incluso tra le società oggetto delle sanzioni UE

Introdotte sanzioni alla Russia anche in campo marittimo

Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo sulle nuove sanzioni da applicare a Russa e Bielorussia a seguito dell'aggressione militare all'Ucraina. Le nuove misure includono sanzioni in campo marittimo introducendo, per la Russia, nuove restrizioni alle esportazioni di tecnologie per la navigazione marittima e per le comunicazioni radio, aggiungendo il Registro navale russo alla lista delle società statali soggette a limitazioni di finanziamento e introducendo una disposizione preventiva di condivisione delle informazioni per le esportazioni di apparecchiature per la sicurezza marittima.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito. Booking.com