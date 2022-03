10 marzo 2022

Dal 16 al 19 marzo alla Fiera di Verona si terrà la prima edizione di LETEXPO

Evento dedicato al trasporto e alla logistica sostenibili promosso da ALIS e Veronafiere

Dal 16 al 19 marzo prossimi alla Fiera di Verona si terrà la prima edizione di LETEXPO - Logistics Eco Transport, evento dedicato al trasporto e alla logistica sostenibili promosso da ALIS (Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile) in collaborazione con Veronafiere che vedrà la partecipazione di oltre 200 espositori nazionali ed internazionali su una superficie di oltre 40mila metri quadri.

A LETEXPO espositori e visitatori dialogheranno con il mondo delle imprese, delle istituzioni, delle professioni, delle associazioni e della formazione per creare un momento di confronto sulle principali tematiche legate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Saranno quattro intere giornate di incontri B2B ed opportunità di business, conferenze istituzionali ed interviste, seminari e workshop: un intenso programma di lavori che vedrà l'alternanza su ben tre palchi di autorevoli relatori.

Saranno presenti a LETEXPO imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario, terminalisti, spedizionieri, stakeholder e aziende fornitrici di servizi alle imprese, case costruttrici, compagnie assicurative, porti italiani ed europei, interporti nazionali ed internazionali, associazioni, operatori della filiera agro-alimentare e delle diverse filiere logistiche, player operanti nella categoria delle nuove energie e dei nuovi carburanti ma anche numerosi enti di formazione e ricerca che occuperanno un'intera area di 500 metri quadri dedicata al progetto di ALIS Academy.



