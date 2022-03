14 marzo 2022

Hapag-Lloyd noleggia sei portacontainer da 14.000 teu della SFL Corporation

Le sei navi saranno utilizzate da Evergreen sino al 2023-2024

La compagnia di navigazione tedesca Hapag-Lloyd ha siglato un accordo per noleggiare per un periodo di cinque anni sei portacontainer da 14.000 teu della SFL Corporation, società quotata alle Bermuda e quotata alla Borsa di New York. Le sei navi passeranno nella disponibilità del vettore tedesco nel 2023-2024 quando scadrà il contratto di noleggio in essere con la compagnia di navigazione containerizzata taiwanese Evergreen. SFL ha specificato che l'accordo siglato con Hapag-Lloyd apporterà alla società introiti pari a 540 milioni di dollari.







