15 marzo 2022

Il 2021 è stato ancora un anno difficile per il gruppo ferroviario svizzero SBB

Registrata una perdita netta di -325,3 milioni di franchi

Il gruppo ferroviario elvetico SBB CFF FFS, per il secondo anno consecutivo, ha chiuso il 2021 in perdita nonostante la sensibile ripresa del volume d'affari che è tornato al livello del 2019. L'azienda ha spiegato che la crisi sanitaria ha segnato fortemente anche l'esercizio 2021, con un numero di persone sui treni e nelle stazioni che è diminuito di un terzo rispetto al periodo pre-crisi. Lo scorso anno i ricavi sono ammontati a 9,9 miliardi di franchi svizzeri, con un incremento del +7,1% sul 2020. EBIT e utile netto sono risultati entrambi di segno negativo e pari a -224,6 milioni e -325,3 milioni di franchi rispetto a -514,7 milioni e -617,0 milioni nell'esercizio annuale precedente.

Pur lontano dal dato del 2019 (19,7 miliardi di passeggeri-km), nel 2021 il traffico dei passeggeri ha segnato una crescita del +6,8% sull'anno precedente essendo stato pari a 12,5 miliardi di passeggeri-km. In aumento (+7,5%) anche il traffico delle merci che si è attestato a 17,2 miliardi di tonnellate-km (16,4 miliardi nel 2019).

Relativamente alle sole performance finanziarie del segmento del trasporto delle merci, il gruppo svizzero ha evidenziato che nel 2021, in un contesto ancora estremamente critico, SBB Cargo Svizzera è riuscita a mantenere stabile il fatturato clienti, che è risultato comunque inferiore del -10,3% rispetto al livello pre-crisi del 2019. Il risultato - ha specificato l'azienda - ha fatto registrare un netto miglioramento rispetto al 2020, dato positivo che si deve anche ai fondi di sostegno della Confederazione elvetica, con 11,6 milioni di franchi erogati a posteriori per il 2020 e 29,9 milioni per il 2021. D'altro canto - ha sottolineato il gruppo - SBB Cargo è riuscita a migliorare il risultato operativo di 20 milioni di franchi portandolo così a -33 milioni (2020: -53 milioni), ciò grazie a un'estesa serie di misure per ottimizzare l'efficienza e alla capacità di mantenere inalterata l'offerta nonostante il fatturato stagnante. In questo modo, con il sostegno dei fondi pubblici, è stato possibile ottenere un risultato globale in pareggio: nel 2021 è stato pari a 1,1milioni di franchi rispetto ad un dato negativo per -34,7 milioni nell'esercizio annuale precedente.



