16 marzo 2022

Seaspan annuncia l'estensione del periodo di noleggio di 18 navi portacontenitori

La scadenza è stata spostata al 2025

Se da quasi due anni il settore del trasporto marittimo containerizzato rende assai felici gli armatori che operano flotte in questo segmento, altrettanti benefici dal favorevolissimo andamento del mercato traggono anche le società che noleggiano le portacontenitori di loro proprietà a questi vettori marittimi. Uno di questi noleggiatori è la Seaspan Corporation, società con sede nelle Isole Marshall che è di proprietà della Atlas Corp. e che è il più grande noleggiatore indipendente di portacontainer del mondo.

Oggi Seaspan ha reso noto di aver stretto un accordo con un primario armatore di linea europeo per estendere il periodo di noleggio di 18 portacontainer della capacità di carico complessiva di 83.750 teu. La scadenza del periodo di queste navi, in precedenza fissata per il 2023 e il 2024, è stata portata al 2025.



