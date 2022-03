22 marzo 2022

Incidente mortale nel porto di Taranto

Un lavoratore è rimasto schiacciato da una struttura in ferro

Incidente mortale nel porto di Taranto. Oggi, presso il quarto sporgente di ponente, un lavoratore della Taranto Port Workers Agency, l'agenzia per la somministrazione del lavoro in porto, che era impegnato nelle operazioni di movimentazione di pale eoliche è, secondo le prime ricostruzioni dell'incidente, rimasto schiacciato da una struttura in ferro.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito. Booking.com