20 maggio 2022

Andrea Giachero è il nuovo presidente di Spediporto

È amministratore delegato della Priano Marchelli

Stamani il nuovo consiglio direttivo dell'associazione degli spedizionieri genovesi Spediporto ha acclamato quale suo nuovo presidente Andrea Giachero. Il successore di Alessandro Pitto, che lascia il suo incarico ai vertici dopo sei anni di mandato, aveva nei precedenti due mandati ricoperto il ruolo di vice presidente di Spediporto. Giachero, 56 anni, coniugato con due figlie, è amministratore delegato della Priano Marchelli Spa, della Priano Marchelli USA e di ACM Supply srl.

Nel suo discorso di insediamento Andrea Giachero ha voluto ricordare la figura del padre, Giovanni Battista Giachero, per anni vice presidente della Spediporto e tesoriere, per poi passare ad enunciare gli obiettivi che il suo mandato si propone di raggiungere con senso di continuità rispetto - ha sottolineato - al lavoro «enorme fatto da Alessandro Pitto» nel precedente mandato. «Noi operatori portuali - ha affermato Giachero - dobbiamo imparare a fare squadra in Italia e nel mondo, le eccellenze professionali della nostra città hanno successo ovunque eppure stentano a sviluppare sinergie e progetti nel proprio territorio. Per quanto riguarda noi spedizionieri però il vento è cambiato e le tante iniziative di Spediporto lo dimostrano».

Il consiglio direttivo di Spediporto è costituito inoltre da Verardo Alberto (tesoriere) (A.Hartrodt Italiana Surl), Abbate Samuele (Seatram Spa), Bacigalupo Federico (GDT Logistic Spa), Bartalini Andrea (C. Steinweg-Gmt Srl), Bisso Francesco (Matras Food Srl), Bragone Stefano (Saimare Spa), Calamará Marcello (Melandri System Srl Unipersonale), Capodanno Michele (Ambra Mar Srl), Casu Alberto (Casu Marco Di Casu Alberto & C. Sas), Delle Piane Alessandro (Bcube Connect Srl), Orsero Alessandra (Rappresentante Isomar SV), Pitto Nicola (Casasco & Nardi Spa), Porello Adriana (Porello Srl), Revello Massimiliano (Parodi Forwarding Srl), Spallarossa Luca (HOL Srl), Trojani Luigi (Sinergy Cargo Management Italy Srl), Valle Domingo (I.C.S. (Srl), Falletti Guido (Falsped Srl), Lualdi Barbara (Centro Servizi Derna Srl), Muratore Renzo (Bucchioni Srl) e Raiola Giuseppe (revisore supplente).





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito. Booking.com







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail