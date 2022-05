31 maggio 2022

Taiwan si appresta ad introdurre un aumento del +10% delle tasse portuali

Le tariffe sono invariate da 24 anni

Rimasto inalterato per 24 anni, il valore delle tasse portuali applicate nei porti di Taiwan verrà aumentato del +10% circa. Lo ha annunciato Lee Hsien-Yi, presidente della Taiwan International Ports Corporation (TIPC), l'agenzia governativa che gestisce gli scali portuali nazionali, rendendo noto che entro fine agosto il piano di adeguamento delle tariffe portuali sarà comunicato al Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni, che possiede la TIPC, per entrare poi in vigore sei mesi dopo la sua approvazione.

Hsien-Yi ha evidenziato che se negli ultimi 24 anni l'indice dei prezzi al consumo ha registrato un aumento sino al +25%, nel periodo le tasse portuali non sono state innalzate mentre ora è necessario un loro rialzo per consentire un miglioramento dei servizi portuali e un adeguamento dei salari dei lavoratori portuali.



