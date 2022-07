11 luglio 2022

Fincantieri costruirà una nuova nave da crociera extra-lusso

Ordine del valore di circa 1,2 miliardi di euro che include due ulteriori unità in opzione

Il gruppo navalmeccanico italiano Fincantieri ha reso noto di aver firmato con un cliente internazionale un contratto per la costruzione di una nuova nave da crociera extra-lusso, con consegna prevista per la fine del 2025. L'ordine, che prevede ulteriori due unità in opzione, ha un valore complessivo di circa 1,2 miliardi di euro. L'azienda ha specificato che, come da prassi per il settore, il contratto è condizionato al conseguimento del finanziamento.



