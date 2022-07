21 luglio 2022

Vago (MSC Crociere): la chiusura della linea produttiva di Wärtsilä a Trieste potrebbe generare ripercussioni negative sulla cantieristica italiana

Ci auguriamo quindi - ha affermato - che su questa decisione ci possa essere da parte di Wärtsilä un ripensamento

L'annuncio del gruppo finlandese Wärtsilä Corporation dell'intenzione di chiudere l'attività di costruzione di motori marini a Trieste, con la conseguente perdita di 450 posti di lavoro ( del 15 luglio 2022), ha suscitato la preoccupazione di MSC Crociere per le possibili ricadute negative sulla navalmeccanica italiana. «Condividiamo - ha commentato Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del gruppo MSC - le preoccupazioni espresse dall'amministratore delegato di Fincantieri in merito alle eventuali ripercussioni che la chiusura della linea produttiva di Wärtsilä a Trieste potrebbe generare sulla cantieristica italiana. Per l'intero settore crocieristico e per il gruppo MSC, la cui divisione crociere ha commesse importanti presso lo stabilimento di Monfalcone vicino a Trieste per la costruzione di nuove navi - ha spiegato Vago - la chiusura dello stabilimento di Wärtsilä sarebbe una perdita estremamente rilevante. Si tratta, infatti, di una realtà aziendale che ha dimostrato altissime professionalità che hanno negli anni contribuito a rendere completo e competitivo l'intero sistema della filiera cantieristica italiana. La sua chiusura comporterebbe anche una dispersione di maestranze specializzate che sarebbero costrette a trovare un impiego differente o addirittura a trasferirsi all'estero, andando a portare altrove il loro prezioso know-how. Ci auguriamo quindi - ha concluso Vago - che su questa decisione ci possa essere da parte di Wärtsilä un ripensamento, in quanto si rischia di compromettere l'efficienza e il valore del sistema della cantieristica navale in Italia».



