22 luglio 2022

CMA CGM aumenta gli sconti sui noli per le importazioni in Francia

Riduzione anche delle tariffe per le esportazioni

La compagnia di navigazione containerizzata francese CMA CGM ridurrà ulteriormente le tariffe per il trasporto marittimo dei container imbarcati sulle navi dei propri servizi e importati in Francia e introdurrà anche uno sconto per i container esportati dalla Francia, misure con cui l'azienda intende sostenere la competitività delle imprese francesi e il potere d'acquisto delle famiglie francesi.

Dopo aver annunciato alla fine dello scorso mese uno sconto di 500 euro per ciascun container da 40 piedi contenente beni di consumo importato in Francia ( del 30 giugno 2022), oggi il gruppo francese ha reso noto che lo sconto salirà a 750 euro per i container importati dall'Asia da tutti i suoi clienti della Francia continentale e salirà a 750 euro per tutte le importazioni nei Territori d'Oltremare francesi. Lo sconto, inizialmente destinato a 14 grandi catene di vendita al dettaglio della Francia continentale, è stato esteso a tutti i clienti francesi, incluse le Pmi e le micro aziende. Inoltre verrà applicato un nuovo sconto di 100 euro per tutti i container da 40' esportati dalla Francia.

Queste misure entreranno in vigore il prossimo primo agosto e avranno validità per un anno. La compagnia ha specificato che tali misure sono state definite di concerto con il Ministero dell'Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale, con i dipartimenti del dicastero che si incaricheranno di assicurarsi che questi sconti siano riversati sui prezzi dei prodotti destinati ai consumatori finali.



