30 giugno 2022

CMA CGM riduce le tariffe marittime per le importazioni in Francia

Sconto di 500 euro per i container da 40 piedi

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM applicherà una riduzione di 500 euro ai suoi principali clienti della distribuzione al dettaglio della Francia metropolitana per ciascun container da 40' con beni di consumo che importano attraverso i porti nazionali con i servizi della compagnia. L'iniziativa è stata decisa, in consultazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per contribuire alle misure per il contenimento dei prezzi al consumo per le famiglie francesi. Una riduzione dello stesso valore sarà applicata alle importazioni nei Territori francesi d'Oltremare. Il programma di sconti entrerà in vigore il prossimo primo agosto e durerà un anno.







