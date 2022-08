5 agosto 2022

Viking Line vende il cruise ferry Amorella a Corsica Ferries

Costruita nel 1988, la nave è stata ceduta per 19,1 milioni di euro

La compagnia di navigazione finlandese Viking Line ha venduto a quella francese Corsica Ferries il cruise ferry Amorella per 19,1 milioni di euro. La nave, di 34mila tonnellate di stazza lorda, è stata costruita nel 1988 dal cantiere navale croato Brodosplit. Con una lunghezza di 169,4 metri e una larghezza di 27,6 metri, l'unità ro-pax può trasportare 2.480 passeggeri, 450 auto e 900 metri lineari di rotabili.

Il cruise ferry sarà consegnato il prossimo ottobre alla Corsica Ferries che lo ribattezzerà con il nome Mega Victoria per immetterlo in servizio nel 2023 nel Mediterraneo. I locali e le cabine della nave sono stati oggetto di un recentissimo e completo restyling.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail