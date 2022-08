8 agosto 2022

Nuovi record di ricavi mensili per Evergreen

Lo scorso mese il volume d'affari è aumentato del +36,9%

A luglio 2022 la compagnia di navigazione containerizzata Evergreen Marine Corporation ha infrantorecord di ricavi mensili registrato il mese precedente avendo totalizzato un fatturato di 62,80 miliardi di dollari di Taiwan (2,1 miliardi di dollari (USA), con un incremento del +36,9% rispetto al fatturato di 45,88 miliardi di dollari taiwanesi del luglio 2021.

Nei primi sette mesi di quest'anno i ricavi si sono attestati complessivamente a 408,62 miliardi di dollari di Taiwan (13,6 miliardi di dollari USA), in crescita del +73,3% sul periodo gennaio-luglio del 2021.





