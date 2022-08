19 agosto 2022

Nuovo conto economico trimestrale record per OOCL

Nei primi sei mesi del 2022 i ricavi sono aumentati del +106,8%

Nella prima metà del 2022, così come nei due semestri precedenti, le principali voci del conto economico della Orient Overseas (International) Ltd., la società del gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping che opera servizi di trasporto marittimo containerizzato con il marchio OOCL, hanno raggiunto nuovamente valori record nonostante i volumi di carichi trasportati dalla flotta della compagnia abbiano imboccato dal secondo semestre del 2020 un trend di flessione.

Nei primi sei mesi di quest'anno, periodo in cui i container trasportati dalle navi della OOCL sono diminuiti del -7,4% ( del 6 luglio 2022), i ricavi della OOIL sono aumentati del +106,8% essendo ammontati a 11,06 miliardi di dollari rispetto a 6,99 miliardi nella prima metà del 2021. Il margine operativo lordo è stato pari 6,16 miliardi di dollari (+351,8%), l'utile operativo di 5,75 miliardi (+428,6%) e l'utile netto di 5,66 miliardi di dollari (+439,1%).

La società di Hong Kong ha reso noto che nel primo semestre del 2022 il prezzo medio del bunker registrato da OOCL è stato di 729 dollari/tonnellata rispetto a 449 dollari/tonnellata nella prima metà dello scorso anno. Un incremento del +62% del prezzo del combustibile che nei primi sei mesi del 2022 ha determinato un rialzo del +46% dei costi complessivi relativi al bunker, con consumi di combustibili che sono stati inferiori a quelli del primo semestre del 2021.

OOCL ha una flotta di 64 navi portacontenitori per una capacità di stiva pari a 560mila teu. A partire dal prossimo anno la compagnia inizierà a prendere in consegna le prime di dodici nuove portacontainer da 23.000 teu ordinate nel 2022, mentre a partire dall'ultimo trimestre del 2024 ed entro la fine del 2025 prenderà in consegna dieci navi da 16.000 teu commissionate lo scorso anno.









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.