19 agosto 2022

Nel secondo trimestre il traffico crocieristico nei terminal di Global Ports Holding è cresciuto del +2.658%

Ricavi in aumento del +165%

Global Ports Holding (GPH), principale terminal operator indipendente nel settore delle crociere, ha chiuso il secondo trimestre del 2022 con ricavi pari a 45,7 milioni di dollari, con un incremento del +165% sul corrispondente periodo dello scorso anno. L'EBITDA rettificato è ammontato a 15,4 milioni di dollari rispetto ad un risultato di segno negativo per -2,0 milioni nel periodo aprile-giugno del 2021.

Nel secondo trimestre di quest'anno il traffico dei crocieristi nei terminal portuali di GPH è stato di 1,76 milioni di passeggeri, con un rialzo del +2.658% sullo stesso periodo del 2021 e con una diminuzione del -29% rispetto al secondo trimestre dell'anno pre-pandemia 2019. Inoltre i terminal hanno movimentato un traffico dei container pari a 10mila teu (-25%) e un traffico di altre merci pari a 38mila tonnellate (+53%).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail