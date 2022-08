22 agosto 2022

Sinora attraverso il corridoio del grano sono state esportate 700mila tonnellate di prodotti agricoli ucraini

Altre 18 navi sono in attesa di salpare

UKRPORT, l'associazione dei porti dell'Ucraina, ha reso noto che dalla sottoscrizione dell'accordo sull'attivazione del cosiddetto “corridoio del grano”, che è stato siglato alla fine dello scorso mese da Russia, Ucraina, Turchia e Onu per ripristinare i trasporti marittimi di cereali e prodotti alimentari dai porti ucraini verso i mercati mondiali, sono state complessivamente 31 le navi partite dai porti di Odessa, Chernomorks e Yuzhne con a bordo 700mila tonnellate di prodotti agricoli destinati a nove nazioni. Altre 18 navi sono in attesa di salpare e sono state presentate 40 domande per altrettante navi pronte a caricare prodotti alimentari ucraini da esportare.

Solamente nella giornata di ieri sono state quattro le navi, con carichi per un totale di 33.300 tonnellate, a lasciare i porti ucraini: la rinfusiera cinese Da Liang con a bordo un carico di 14.000 tonnellata di barbabietole da zucchero, la rinfusiera comoriana Kubrosli Y con un carico di 10.000 tonnellate di grano e le navi cisterna maltesi Filyoz e Foyle che trasportano rispettivamente 5.000 e 4.300 tonnellate di petrolio.



