23 agosto 2022

Cooperazione transfrontaliera dei sindacati tedeschi e finlandesi per salvaguardare gli interessi dei lavoratori del gruppo Meyer Werft

Tra le proposte, lo scambio dei dipendenti tra le sedi produttive dell'azienda in Germania e Finlandia

I rappresentanti dei lavoratori dell'azienda navalmeccanica tedesca Meyer Werft stanno dando vita ad una più intensa cooperazione transfrontaliera per garantire gli interessi delle migliaia di lavoratori del gruppo distribuiti fra i cantieri navali di Papenburg e Rostock, in Germania, e il cantiere navale di Turku, in Finlandia. In questi giorni una delegazione sindacale tedesca si è recata in Finlandia, dove ha incontrato i rappresentanti dei sindacati Teollisuusliitto e Ammattilitto Pro, con lo scopo - ha spiegato Daniel Friedrich, rappresentante regionale del sindacato tedesco IG Metall Küste - di «accordarci per creare un'alleanza sindacale transnazionale con una struttura di lavoro permanente. Lo scambio di informazioni tra i diversi siti - ha specificato Friedrich - è importante affinché i rappresentanti dei lavoratori non dipendano solamente dalle informazioni fornite dal management e possano valutare meglio la situazione negli altri siti». «In Neptun Werft - ha aggiunto Thomas Behrens, presidente del consiglio di fabbrica del cantiere navale Neptun Werft di Rostock - costruiamo le Floating Engine Room Units destinate a Papenburg e Turku. Per noi è quindi importante uno stretto collegamento tra le sedi».

I rappresentanti dei lavoratori hanno evidenziato che la gran parte delle questioni da risolvere sono le stesse: «ci sono i medesimi problemi in entrambi i Paesi - ha rilevato Heiko Messerschmidt, rappresentante regionale di IG Metall Küste e responsabile per il settore navalmeccanico - dopo i tagli al personale durante la crisi del coronavirus, ora mancano lavoratori qualificati. Trovare apprendisti e nuovi dipendenti sta diventando sempre più difficile». Messerschmidt ha annunciato che una delle questioni che verrà affrontata prossimamente con la dirigenza dell'azienda sarà quindi lo scambio di dipendenti, ad esempio saldatori, tra le sedi produttive del gruppo, consentendo così il trasferimento delle migliori pratiche tra le sedi al fine di aumentare la produttività complessiva.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail