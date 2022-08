30 agosto 2022

Al container terminal PSA Genova Pra' è stato attivato il servizio di pesatura VGM dei contenitori

È realizzato in un'area di circa 500 metri quadri accessibile tramite corsia dedicata

PSA Italy ha attivato al proprio container terminal PSA Genova Pra' del porto di Genova il nuovo servizio di pesatura certificata VGM (Verified Gross Mass), la certificazione del peso del container in spedizione che deve essere conforme a quanto previsto dal regolamento SOLAS ed è obbligatoria per tutti i container in esportazione.

Al terminal genovese la società ha messo a disposizione un'area di circa 500 metri quadri accessibile tramite corsia dedicata ed attrezzata con dispositivi tecnologicamente avanzati e adiacente all'ufficio merci del terminal per offrire agli autotrasportatori un rapido servizio di verifica del peso e l'invio contestuale del dato VGM necessario alla spedizione del container.

Il servizio di pesatura VGM, rivolto a spedizionieri, autotrasportatori e vettori marittimi, è prenotabile tramite il portale di PSA (https://online.psagp.it/) e l'App “Truck it easy”.



