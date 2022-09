9 settembre 2022

DB Schenker potrebbe essere posta in vendita

Il valore dell'azienda logistica tedesca sarebbe compreso tra 12 e 20 miliardi di euro

Il governo tedesco avrebbe concordato in linea di principio con il gruppo ferroviario nazionale Deutsche Bahn la possibile cessione della sua filiale logistica DB Schenker che dà lavoro ad oltre 76mila persone. Lo ha riferito l'agenzia di stampa “Reuters” citando fonti del governo e dell'azienda, secondo le quali il consiglio di sorveglianza di DB Schenker approverà la vendita nel più breve tempo possibile, presumibilmente entro la fine di quest'anno.

La cessione avverrebbe o sotto forma di una vendita diretta oppure tramite una offerta pubblica iniziale. La “Reuters” ha specificato che fonti bancarie valutano DB Schenker, che genera un terzo del fatturato della Deutsche Bahn, tra i 12 e i 20 miliardi di euro.







