20 settembre 2022

Porto di Livorno, l'AdSP ritiene incomprensibile il diniego dei sindacati a valutare la sospensione dello sciopero

Guerrieri: a questo punto la conclusione della vertenza diventa molto più difficile e può sfociare in un caos

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale non si capacita della impuntatura dei sindacati nel quadro delle trattative per fermare lo sciopero dei lavoratori portuali di Livorno, Piombino e dell'Elba iniziato ieri. Secondo l'ente, «è un incomprensibile diniego quello che i sindacati di categoria hanno opposto all'ennesimo tentativo dell'AdSP di arrivare ad una tregua in porto alle soglie dello sciopero di 48 ore, dando così l'impressione - ritengono a Palazzo Rosciano - di aver smarrito il senso della loro missione nella incapacità di saper individuare i punti di giusta mediazione in una trattativa».

La recriminazione dell'authority portuale segue l'esito negativo di un tavolo di lavoro convocato ieri sera dall'ente portuale, il terzo da quando è iniziato lo sciopero, riunione - ha specificato l'AdSP - che non è approdata ancora ad una conclusione «nonostante l'azione di mediazione della port authority avesse consentito di dare risposta a tutte le rivendicazioni delle organizzazioni sindacali. Stabilizzazioni, avvio di un confronto sul piano tariffario con tutte le parti coinvolte e riforma del modello organizzativo della impresa che fornisce lavoro temporaneo in porto. Erano questi i punti di caduta - ha ricordato l'ente - su cui la port authority e le organizzazioni datoriali avevano cercato di trovare una quadra con i sindacati. Nei risultati conseguiti dalla AdSP, infatti, era anche rientrata l'offerta da parte delle imprese a stabilizzare sin da subito ben trenta dipendenti attualmente inquadrati a tempo determinato».

«Per senso di responsabilità, di fronte allo sciopero di 48 ore - ha spiegato il presidente dell'AdSP, Luciano Guerrieri - avevamo deciso di mantenere attivo il canale del dialogo, convocando i sindacati e le associazioni datoriali in un nuovo tavolo finalizzato al raggiungimento della trattativa. Avevamo persino superato l'ultimo punto rimasto aperto nella riunione precedente e che era stato l'unico oggetto di rottura: quello relativo alle stabilizzazioni dei precari». Guerrieri ha precisato che la proposta di mediazione si componeva anche di altri elementi essenziali «che - ha sottolineato - riteniamo fossero gli unici a poter dare delle risposte concrete alle urgenze poste dalle sigle sindacali e riconosciute anche dalle associazioni datoriali».

L'ente portuale ha chiarito che la partita della riforma dell'art. 17 (la fornitura di lavoro portuale temporaneo) rappresentava sicuramente uno dei pilastri della proposta di mediazione, nell'ambito del cui percorso di ristrutturazione l'AdSP - ha puntualizzato l'ente - avrebbe anche affrontato la questione dei lavoratori della società di lavoro interinale, Intempo, che da anni versano in una situazione di precarietà e su cui l'AdSP da tempo lavora per una piena valorizzazione delle competenze. «Nell'ambito della trattativa - ha aggiunto Guerrieri - era poi stata persino ricondotta ad una giusta relazione industriale la richiesta generalizzata di un aumento salariale, riportandola nell'ambito di un confronto di secondo livello tra le aziende e rappresentati sindacali aziendali, con l'obiettivo condiviso di ottenere risultati entro circa due mesi».

«Oggi - ha denunciato Guerrieri - il sindacato ha sprecato una grande occasione. A questo punto la conclusione della vertenza diventa molto più difficile e può sfociare in un caos dove il continuo rilancio delle richieste sindacali rischia di rendere ingovernabile il nostro sistema portuale e il porto di Livorno in particolare. Nel superiore interesse generale del porto, del mantenimento dei traffici portuali, dei posti di lavoro e della continuità operativa delle imprese - ha concluso Guerrieri - l'AdSP, registrata la disponibilità da parte delle associazioni di categoria datoriale, proseguirà comunque nel già avviato percorso di riorganizzazione del complesso mondo del lavoro in porto, compresi gli aspetti tariffari e di lavoro temporaneo».



