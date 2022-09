21 settembre 2022

Paolo Ferrandino è il nuovo segretario generale di FISE Uniport

La nomina è stata deliberata dal consiglio direttivo dell'associazione

Paolo Ferrandino è il nuovo segretario generale di FISE Uniport, l'associazione che, all'interno di FISE (Federazione Imprese di Servizi), rappresenta terminalisti e imprese che operano in ambito portuale. La nomina è stata deliberata dal consiglio direttivo dell'associazione.

Romano di nascita, classe '57, Ferrandino, è specializzato in politica ed economia dei trasporti. Prima di approdare in Uniport ha maturato un'ampia e consolidata esperienza nel settore dei porti e della logistica, in particolare operando per circa 20 anni (1980–1999) presso l'ex Ministero dei Trasporti (settore navigazione), dal 2000 al 2017 in Assoporti dove, dal 2008, ha ricoperto l'incarico di segretario generale e dal marzo 2017 fino alla settimana scorsa come segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale.

«Ringrazio il presidente e il consiglio direttivo - ha commentato Ferrandino - per il prestigioso incarico assegnatomi che ho accolto con grande entusiasmo, dopo aver trascorso una vita nel mondo della portualità. Obiettivi del mio mandato saranno supportare gli associati e contribuire a rafforzare ulteriormente il ruolo dell'associazione, oggi sempre più interlocutore imprescindibile nel sistema portuale nazionale, anche attraverso un costante dialogo e confronto con il mondo delle istituzioni, con le altre associazioni, gli stakeholder della filiera della logistica e le organizzazioni dei lavoratori».



