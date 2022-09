26 settembre 2022

Nel 2024 nella flotta di Condor Ferries entrerà un primo innovativo aliscafo ad alimentazione elettrica

Avrà un'autonomia di 115 miglia nautiche alla velocità di 25 nodi

Nel 2024 nella flotta della compagnia di navigazione britannica Condor Ferries entrerà il primo di una serie di aliscafi avveniristici a propulsione interamente elettrica che avrà una velocità massima di 38 nodi e un'autonomia di 115 miglia nautiche alla velocità di 25 nodi. Si tratta della serie di traghetti EF-24 progettati dalla nordirlandese Artemis Technologies specificamente per il trasporto pubblico che saranno lunghi 24 metri e potranno ospitare 150 passeggeri.

Artemis Technologies ha evidenziato che i nuovi catamarani EF-24 consentiranno un risparmio di carburante sino all'85% rispetto a tradizionali mezzi navali ad alta velocità alimentati a nafta. Artemis Technologies è uno spin off del team velistico Artemis Racing che partecipa a competizioni internazionali tra cui l'America's Cup.





