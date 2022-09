29 settembre 2022

Fratelli Cosulich ha acquisito il 51% della turca Mesco International Forwarding

L'azienda di Izmir è diventata la 112ª società del gruppo italiano

Il gruppo marittimo e logistico italiano Fratelli Cosulich ha comprato il 51% del capitale della turca Mesco International Forwarding Inc., società specializzata nel trasporto minerario che ha sede a Izmir e filiali a Istanbul e Mersi ed opera nel settore dei trasporti internazionali da 15 anni. «L'acquisizione del 51% di Mesco - ha sottolineato Augusto Cosulich, amministratore delegato e presidente del gruppo italiano - è una conferma che rimaniamo fermi nel nostro impegno a investire con prospettive a lungo termine con l'obiettivo di creare ulteriori sinergie, opportunità di business e di occupazione». Cosulich ha ricordato che la Fratelli Cosulich Turkey, controllata del gruppo, è solo una delle numerose attività della Fratelli Cosulich in Turchia, «che - ha precisato - includono anche affiliate, sussidiarie e joint venture, per fornire servizi di autotrasporti, logistica, chartering e spedizioni». Con l'acquisizione, Mesco diventa la 112ª società del gruppo italiano.

«Riteniamo - ha dichiarato il direttore di Mesco, Müge Tekin Dogan - che con questa partnership con Fratelli Cosulich, Mesco guadagnerà forza sia in Turchia che nel mondo. Dalla costituzione della nostra azienda, abbiamo preso provvedimenti per crescere in diversi settori e siamo fiduciosi che continueremo con il nostro successo nel settore della logistica grazie a questa nuova partnership».



