7 marzo 2022

Il cantiere navale Lloyd Werft Bremerhaven è stato comprato dagli imprenditori tedeschi Rönner e Zech

Il contratto è stato siglato venerdì

Il cantiere navale Lloyd Werft Bremerhaven della Genting Hong Kong, gruppo cinese che ha dichiarato fallimento ed è stato posto in amministrazione controllata ( del 19 gennaio 2022), è stato comprato dagli imprenditori tedeschi Thorsten Rönner e Kurt Zech, con contratto di acquisto dello stabilimento navalmeccanico che dà lavoro a 230 dipendenti sottoscritto nella tarda serata di venerdì.

Evidenziando che dopo un anno e mezzo di incertezza per i dipendenti dello stabilimento di Bremerhaven e l'apertura di una procedura concorsuale è stata trovata una buona soluzione per il proseguimento dell'attività di Lloyd Werft, la senatrice per l'Economia, il lavoro e l'Europa del Land di Brema, Kristina Vogt, ha sottolineato che «è stato un momento difficile per i dipendenti, anche quando è diventato evidente che c'erano parti interessate a Lloyd Werft. I dipendenti del cantiere e le loro famiglie hanno bisogno di prospettive future positive e sicure, motivo per cui ci attendiamo posti di lavoro sicuri e come i precedenti. D'altra parte - ha specificato la senatrice - per me è anche essenziale che per Bremerhaven continui l'attività di cantieristica navale al Lloyd Werft e, anche come sede industriale dello Stato federale di Brema, la conservazione delle attività dei cantieri navali in questa storica sede costituisce un segnale importante. Il futuro di molti fornitori e dei loro dipendenti dipende anche dal proseguimento dell'esistenza del cantiere».

Thorsten Rönner è amministratore delegato del gruppo familiare Hinrich Rönner attivo nel settore della costruzione e riparazione navale principalmente attraverso la società navalmeccanica Bredo Dry Docks, nonché nei comparti delle forniture per il settore navale, delle costruzioni in acciaio, dei servizi e del commercio. Kurt Zech è managing partner del gruppo di costruzioni Zech, attivo anche nei comparti immobiliare e alberghiero.

Ricordiamo che all'inizio di quest'anno MV Werften, l'altra società navalmeccanica tedesca del gruppo Genting HK di Hong Kong, ha presentato istanza di fallimento dopo che il Länder del Meclemburgo-Pomerania aveva negato la concessione di fondi richiesti dall'azienda per necessità di liquidità ( dell'11 gennaio 2022).



