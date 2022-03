10 marzo 2022

Global Shippers Forum, le recenti strategie operative dei vettori marittimi containerizzati danneggiano diverse economie

Hookham: particolarmente negativo l'effetto sulle economie nazionali, in particolare di quelle dei Paesi in via di sviluppo che perdono l'opportunità di consegnare le loro esportazioni e ostacolano la ripresa delle loro economie

La cancellazione di scali a porti in precedenza previsti dalla programmazione dei servizi marittimi e le blank sailing decise dalle compagnie di navigazione containerizzate nel corso del 2021 hanno avuto un impatto economico negativo su alcune regioni destinato ad ostacolare la ripresa post-pandemia. Lo evidenzia un'analisi commissionata dal Global Shippers Forum (GSF) alla società di ricerca e consulenza MDS Transmodal che rileva come globalmente durante il 2021 i porti mondiali abbiano perso oltre un terzo della loro capacità di movimentare traffico containerizzato creando ritardi e interruzioni a danno degli spedizionieri e dell'economia di alcuni delle nazioni in via di sviluppo più piccole. Capacità portuale, in termini di numero totale di slot di portacontainer che avrebbe dovuto essere disponibili nei porti - precisa lo studio - ma che è stata persa perché i porti sono stati saltati dalle navi o perché interi servizi marittimi che li includevano sono stati cancellati dalle compagnie di navigazione.

Uno scenario diametralmente differente, quello tracciato da MDS Transmodal e GSF, rispetto a quello delineato dalle rappresentanze della principali compagnie di navigazione containerizzate mondiali che attribuiscono le disfunzioni delle catene logistiche verificatesi negli ultimi due anni a colli di bottiglia nella parte terrestre delle spedizioni.

Il rapporto di MDS Transmodal e GSF sottolinea che sono stati in particolare il porto singalese di Colombo e quello greco del Pireo ad essere stati colpiti da questo fenomeno, con circa il 40% della capacità di carico containerizzata che nell'ultimo trimestre del 2021 non è giunta nei due scali portuali rispetto ad un livello del 15-20% nei periodi pre Covid-19. Anche il porto inglese di Felixstowe e quello emiratense di Jebel Ali si sono visti tagliare un terzo della capacità containerizzata prevista.

«Quando si analizza la capacità offerta dalle compagnie di navigazione - ha spiegato Antonella Teodoro di MDS Transmodal illustrando l'analisi - vanno considerati due elementi principali: l'intenzione o meno di fare scalo ad un determinato porto e gli scali effettivamente realizzati. Guardando i dati dal primo trimestre del 2019 in poi, osserviamo che i vettori marittimi hanno ridotto la capacità prevista offerta ad alcuni porti ma hanno ridotto anche il livello di capacità effettivamente fornito. Queste riduzioni si sono tradotte in un peggioramento dei collegamenti con alcune nazioni che hanno perso connessioni dirette».

Secondo quanto ipotizzato da MDS e GSF, le compagnie di navigazione containerizzate avrebbero deciso di volta in volta di cancellare scali ad alcuni porti perché «la maggior parte delle navi attese sarebbe già stata interamente caricata da container raccolti nei porti scalati in precedenza nell'ambito del servizio. Spesso infatti - rileva il rapporto - la decisione di saltare un porto viene presa perché a bordo non c'è più spazio per imbarcare ulteriori carichi o perché a bordo ci sono così pochi slot disponibili da rendere antieconomico lo scalo. Di conseguenza il crollo dei livelli di servizio a disposizione degli spedizionieri nei porti colpiti, e nell'hinterland da loro serviti nel periodo, è netto e rappresenta molto più del disagio di dover attendere la nave successiva».

«Gli scali saltati - ha osservato il direttore del Global Shippers Forum, James Hookham - hanno molteplici effetti sui caricatori. Creano una pressione locale al rialzo delle tariffe di spedizione, dato che gli agenti delle compagnie di navigazione “mettono all'asta” gli slot disponibili sulle navi che effettuano scalo. Gli spedizionieri devono confrontarsi anche con soprannoli imprevisti per la ritardata movimentazione e stoccaggio dei container. Più dannoso risulta l'effetto più ampio sulle economie nazionali, in particolare di quelle dei Paesi in via di sviluppo che perdono l'opportunità di consegnare le loro esportazioni e ostacolano la ripresa delle loro economie dagli effetti dei lockdown e delle restrizioni per il Covid».

Hookman ha specificato che a soffrire particolarmente di questo fenomeno sono stati i porti che dipendono dagli scali delle navi che operano sulle rotte tra Asia ed Europa: «queste variazioni dei programmi - ha sottolineato - si traducono in un'ingente capacità aggregata persa per gli importatori e per gli esportatori». «I porti saltati e le toccate cancellate - ha aggiunto - sono evidentemente divenute centrali nel modo in cui le compagnie di navigazione stanno gestendo la capacità delle loro flotte, che sono pesantemente utilizzate. Con l'allentarsi delle pressioni causate dalla pandemia di Covid-19 - ha annunciato Hookman - il GSF monitorerà il ripristino dell'attendibilità dei servizi per i caricatori in questi ed in altri porti mondiali chiave per assicurare che i vantaggi dell'affidabilità e della frequenza dei servizi promessi dai consorzi e dalle alleanze vengano ripristinati».









