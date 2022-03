16 marzo 2022

Passaggio di consegne al vertice dell'AdSP del Mare Adriatico Centrale

Il commmissario, l'ammiraglio Giovanni Pettorino, lascia la guida dell'ente al nuovo presidente Vincenzo Garofalo

Oggi nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale si è svolto il passaggio di consegne alla guida dell'ente fra l'ammiraglio Giovanni Pettorino, commissario straordinario dell'AdsP, e Vincenzo Garofalo, che da ieri è il nuovo presidente dell'ente che gestisce i porti di Ancona, Ortona, Pesaro, Pescara e San Benedetto del Tronto.

Nel suo saluto Pettorino ha ringraziato la struttura dell'AdSP per il lavoro fatto insieme in questi otto mesi e ha augurato buon lavoro al presidente Garofalo. Quest'ultimo ha ringraziato l'ammiraglio per il suo lavoro alla guida dell'ente. Circa il compito da affrontare, Garofalo ha detto che la vera sfida «sarà lo sviluppo complessivo del sistema e di ogni singolo porto secondo le proprie ambizioni e caratteristiche. L'obiettivo che dobbiamo porci - ha aggiunto - sarà quello di crescere nei traffici, negli scambi e nell'economia valorizzando le doti di ogni scalo e rafforzando la ricaduta positiva che hanno sulle comunità di Marche e Abruzzo, grazie alle capacità di moltiplicatore dei porti, che sono un tassello fondamentale per esaltare le specificità dei territori. Questo, ovviamente, lo faremo con un confronto continuo con le istituzioni, le imprese e gli operatori portuali, con le comunità». «Abbiamo il dovere e la possibilità - ha aggiunto Garofalo - di cogliere tante opportunità di crescita e sviluppo utilizzando con concretezza ed efficacia i fondi nazionali e del PNRR a disposizione, per circa 200 milioni di euro, e attraverso lo strumento del Documento di pianificazione strategica di sistema portuale su cui si sta lavorando. Insieme al tema della sostenibilità, dell'intermodalità fra le due regioni e del collegamento trasversale fra l'Adriatico e il Tirreno, costruiremo la giusta strategia per tutto il sistema».





