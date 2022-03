21 marzo 2022

Nautilus International, nel Regno Unito agli equipaggi dei traghetti deve essere garantito il salario minimo

RMT chiede al governo di Londra un'iniziativa di emergenza per annullare i licenziamenti

Il sindacato britannico RMT ha invitato il premier Boris Johnson ad incontrare una delegazione degli 800 lavoratori licenziati giovedì senza alcun preavviso dalla compagnia di navigazione P&O Ferries di proprietà del gruppo DP World di Dubai ( del 17 marzo 2022). L'organizzazione sindacale ha denunciato che il governo di Londra ha ritardato per oltre due anni l'adozione di misure legislative che avrebbero salvaguardato questi lavoratori. RMT ha fatto riferimento all'impegno assunto dal ministro James Edward George Younger, visconte Younger di Leckie in occasione di un dibattito sul salario minimo nazionale alla Camera dei Lord del 25 giugno 2020. Durante quel dibattito parlamentare aveva specificato che «gli organismi del settore hanno affermato che, se molti marittimi che lavorano a livello nazionale sono già pagati con salari proporzionati a quello minimo», tuttavia, riferendosi in particolare al settore dei traghetti, aveva precisato che il governo era «consapevole che preoccupazioni permangono circa il fatto che le rotte dei traghetti non sono in gran parte coperte dagli emendamenti e che molti servizi traghetto potrebbero avvalersi di modelli occupazionali a basso costo». Riferendosi poi alla discriminazione salariale basata sulla nazionalità, il ministro aveva evidenziato che «quello marittimo è l'unico settore nel Regno Unito che continua a consentirla. Ciò - aveva ricordato - è stabilito nell'“Equality Act 2010 (Work on Ships and Hovercraft) Regulations 2011”. L'allora governo di coalizione non lo cancellò completamente in quanto la salvaguardia si sarebbe applicata solo alle navi registrate nel Regno Unito e si temeva che gli armatori avrebbero semplicemente posto le loro navi sono bandiere differenti da quella del Regno Unito al fine di evitare l'obbligo (ad applicare il salario minimo nazionale, ndr), togliendo così la salvaguardia a qualsiasi marittimo, indipendentemente dalla sua nazionalità. L'industria - aveva proseguito Lord Younger - farà rilevare che, comunque, la differenza salariale costituisce un requisito necessario e che i marittimi sono pagati con somme che sono competitive se rapportate ai salari medi che ricevono nei loro Paesi. Riconosco - aveva ammesso il ministro - che questa continua ad essere un'argomentazione difficile da accettare quando non verrebbe accettata in nessun altro settore. Il governo - aveva concluso - valuterà se saranno necessarie ulteriori modifiche in occasione della revisione dei regolamenti dell'Equality Act verso la fine di quest'anno».

RMT ha accusato che da allora il governo non ha fatto nulla in tal senso: «è scandaloso - ha sottolineato oggi il segretario generale del sindacato, Mick Lynch - che più di due anni fa il governo sapesse che c'era un problema con la legislazione ma non sia intervenuto. Il loro fallimento ha portato ora alla crisi odierna. Chiediamo - ha detto Lynch - che il primo ministro incontri i lavoratori licenziati. Non vogliamo un'opportunità per le fotografie. Vogliamo che si sieda e dica quale iniziativa di emergenza intraprendere per annullare i licenziamenti».

Inoltre il segretario generale di RMT ha commentato il fatto che i marittimi che P&O ha assunto per sostituire i marittimi impiegati sulla rotta in partenza da Dover che ha licenziato sarebbero di nazionalità indiana e verrebbero pagati 2,38 dollari l'ora. «la notizia che i marittimi che ora sono a bordo delle navi nei porti britannici vengono pagati 2,38 dollari l'ora rappresenta uno scioccante sfruttamento di quei marittimi e un altro straziante tradimento nei confronti di coloro che sono stati licenziati. Lo stato di diritto e accettabili norme di lavoro e di dignitoso comportamento sono completamente franate sotto le bianche scogliere di Dover e in altri porti. Eppure a cinque giorni dall'inizio di questa crisi nazionali il governo non ha fatto nulla per fermarla. Non si deve permettere la vergogna che queste navi possano salpare. Il governo deve intervenire ora e prendere il controllo prima che sia troppo tardi».

Evidenziando che le 1,81 sterline l'ora che P&O Ferries pagherebbe ai marittimi che hanno sostituito quelli licenziati rappresentano solo un quinto dell'attuale salario minimo nel Regno Unito che è di 8,91 sterline l'ora ed è molto al di sotto del salario dignitoso che ammonta a 9,50 sterline l'ora secondo le cifre dello stesso governo di Londra, il sindacato Nautilus International ha denunciato che questa cifra rende di fatto impossibile per i marittimi del Regno Unito competere per questi ruoli. Inoltre il sindacato ha osservato che se nell'ottobre 2020, dopo una lunga campagna, Nautilus International e i sindacati partner erano finalmente riusciti a far cambiare la legge in modo che gli equipaggi a bordo di navi che navigano tra i porti del Regno Unito o sulla piattaforma continentale del Regno Unito debbano ricevere almeno il salario minimo del Regno Unito indipendentemente dal loro Paese di residenza, dalla loro nazionalità o dalla bandiera della nave, Nautilus International ha lamentato che tuttavia ciò non si applica agli equipaggi delle navi battenti bandiera straniera che operano servizi tra porti del Regno Unito e porti esteri, compresi i traghetti al centro dell'attuale controversia. Si tratta - ha evidenziato il sindacato - di una scappatoia che ora deve essere preclusa.

Inoltre Nautilius International ha reso noto che molti marittimi che sono stati reclutati da P&O Ferries per sostituire quelli licenziati avrebbero già lasciato il lavoro una volta scoperto che erano stati chiamati per rimpiazzare marittimi licenziati in tronco. Il sindacato ha anche comunicato che, rispondendo alle sue sollecitazioni, la Guardia Costiera britannica ha confermato che avrebbe effettuato ispezioni su tutte le otto navi di P&O Ferries prima di dare il proprio via libera alla ripresa dei servizi marittimi. «In particolare - ha rilevato Martyn Gray per Nautilus International - ciò è fondamentale per i traghetti di Dover, dato che attraversare la Manica è come cercare di guidare un autobus attraverso la M25 nell'ora di punta: non è un posto per un equipaggio senza esperienza della nave».



