26 maggio 2022

Domani e sabato a Roma si terrà l'assemblea della Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali

Evento formativo in collaborazione con ASSDOR

Domani e sabato a Roma, presso lo StarHotels Metropole di via Principe Amedeo, si terrà l'assemblea della Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali (ANASPED), evento che nella giornata di venerdì, alle ore 16.00, includerà un convegno formativo sul tema “AEO - Operatore Economico Autorizzato. Nuove opportunità per gli operatori. Il ruolo dei doganalisti” che è stato organizzato da ANASPED in collaborazione con l'Associazione Spedizionieri Doganali del Compartimento di Roma (ASSDOR).



Programma dell'evento formativo

Saluti Istituzionali: Massimo De Gregorio, Presidente Anasped Cosimo Ventucci, Presidente Onorario Anasped Davide Miggiano, Direttore Interregionale Lazio e Abruzzo Franco Letrari, Direttore Interregionale Emilia Romagna e Marche Paolo Uggè, Presidente Conftrasporto Bruno Pisano, Presidente Assocad Paolo Pasqui, Presidente Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali Antonio Germano, Presidente Assdor

Interventi: Antonella Bianchi, Dirigente Ufficio AEO, Compliance e Grandi Imprese Roberta Bardi, Ufficio AEO, Compliance e Grandi Imprese Laura Castellani, Direttore Organizzazione e Digital Transformation dell'ADM Enrico Perticone, Professore di Merceologia Doganale c/o l'Università degli Studi “G. D'annunzio”

Tavola Rotonda Relatori: Antonella Bianchi, Dirigente Ufficio AEO, Compliance e Grandi Imprese Roberta Bardi, Ufficio AEO, Compliance e Grandi Imprese Massimo De Gregorio, Presidente Anasped Enrico Perticone, Professore di Merceologia Doganale c/o l'Università degli Studi “G. D'annunzio” Bruno Pisano, Presidente Assocad Moderatore: Piero Bellante, Avvocato



