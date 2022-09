22 settembre 2022

Esaminate le tre offerte per l'acquisizione del 67% dell'Autorità Portuale di Igoumenitsa

Avviata la procedura per il miglioramento delle proposte sotto il profilo finanziario

Oggi il consiglio direttivo della Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF) ha aperto le buste con le tre offerte presentate per la privatizzazione del 67% del capitale dell'Autorità Portuale di Igoumenitsa, proposte che sono state inviate dalle greche Attica Holdings e Aktor Concessions, dal gruppo armatoriale italiano Grimaldi (Grimaldi Euromed/Minoan Lines) e dall'Autorità Portuale di Salonicco ( del 9 agosto 2022). Il consiglio della HRADF ha quindi deciso di dare avvio alla procedura per ottenere un miglioramento delle offerte sotto il profilo finanziario.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.