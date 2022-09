28 settembre 2022

Fincantieri ha consegnato la seconda di due navi da crociera expedition per Viking

Le unità sono dotate della certificazione Polar Class 6

Fincantieri, nel proprio cantiere di Søviknes, in Norvegia, ha consegnato alla Viking la Viking Polaris, la seconda di due unità da crociera expedition costruite per la compagnia. La nuova nave, come la gemella Viking Octantis consegnata lo scorso anno, può ospitare 378 passeggeri in 189 cabine. Le unità sono dotate della certificazione Polar Class 6 per le spedizioni nelle regioni polari e hanno dimensioni (lunghezza 203 metri, larghezza 23,5 metri) tali da poter navigare in aree remote e nel fiume San Lorenzo, mantenendo maneggevolezza e stabilità superiori anche con mare agitato. Prue a piombo, scafi allungati e stabilizzatori all'avanguardia consentono alle navi di planare sulle onde per garantire una crociera confortevole, gli scafi rinforzati forniscono una garanzia per l'esplorazione fra i ghiacci e gli stabilizzatori “u-tank” riducono significativamente il rollio fino al 50% in sosta.

La collaborazione tra Fincantieri e Viking annovera la realizzazione di un totale di 18 navi, incluse le quattro annunciate poche settimane fa ( del 9 settembre 2022).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail