24 febbraio 2022

Rete dei porti dell'Adriatico e dello Ionio per la gestione sostenibile dei rifiuti delle navi

I partner del progetto europeo Ecowaves hanno sottoscritto un accordo

Oggi ad Ancona, nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, durante il seminario tecnico transnazionale sulla gestione dei rifiuti in porto del progetto europeo Ecowaves, di cui l'Adsp di Marche e Abruzzo è partner e che è coordinato dall'Adsp del Mare Ionio-porto di Taranto, è stato sottoscritto un accordo per l'avvio del collegamento operativo fra gli scali su questa materia. Oltre all'ammiraglio Giovanni Pettorino, commissario straordinario dell'AdSP dell'Adriatico Centrale, hanno firmato l'intesa i partner di Ecowaves: autorità portuale di Igoumenitsa in Grecia, porto di Valona in Albania, Ministero del Montenegro per il trasporto e gli affari marittimi, agenzie di sviluppo locali della Contea di Zara in Croazia, Regione della Primorska settentrionale in Slovenia, e associazione commerciale per gli investimenti Eco zone Ada Hujia della Repubblica Serba.

Il progetto Ecowaves ha lo scopo di prevenire l'aumento della presenza della plastica e di altri rifiuti nel mare sostenendo lo sviluppo e il coordinamento di metodologie transnazionali per la gestione sostenibile dei rifiuti da nave nei Paesi coinvolti dal programma Adrion nella Macroregione Adriatico Ionica che promuove lo sviluppo economico e sociale sostenibile nelle aree adriatiche e ioniche.

Ecowaves nasce dalla consapevolezza della presenza di rischi ambientali legati all'eventuale scarico illegale dei rifiuti delle navi e alla gestione inadeguata dei rifiuti portuali causati dalla mancanza di servizi di movimentazione. Per prevenire questi fattori, gli obiettivi a cui stanno lavorando i partner sono l'elaborazione di una strategia transnazionale per la gestione dei rifiuti in ambito portuale e la costituzione di una rete transnazionale per la protezione ambientale in ambito portuale. Dopo un'analisi di dettaglio sullo stato ecologico degli specchi acquei, sulla produzione di rifiuti da navi e sulla loro modalità di gestione già svolte dai partner, il progetto prevede ora la realizzazione di studi di fattibilità e azioni pilota volti a definire un modello da applicare all'area adriatico-ionica.



