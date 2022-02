25 febbraio 2022

Assegnato l'appalto per il potenziamento del container terminal del porto di Salonicco

I lavori, del valore di 150 milioni di euro, verranno realizzati dal consorzio Mytilineos - Rover Maritime - HDK

Il consorzio costituito dalle società Mytilineos, Rover Maritime e HDK si è aggiudicato i lavori del valore di 150 milioni di euro per il potenziamento del container terminal al Molo 6 del porto di Salonicco, per consentire allo scalo portuale greco di essere scalato da portacontainer della capacità sino a 24.000 teu ( del 6 settembre 2019). Con l'intervento verranno tra l'altro realizzati ulteriori 513 metri lineari di banchina, di cui 470 metri con una profondità del fondale di -17,7 metri.

Alla gara per assegnare l'appalto hanno partecipato anche la joint venture tra Terna e Eifagge Genie Civil Marine, la Archirodon, il consorzio Intrakat Construction - Intercantieri Vittadello - Sales, la joint venture tra Avax, Etermar e NV Besix e la joint venture tra Acciona Construccion e Dredging International.



