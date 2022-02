25 febbraio 2022

Una nave di bandiera moldava in acque internazionali nel Mar Nero è stata colpita da un missile

Due dei dieci marittimi, tutti di nazionalità russa, in gravi condizioni

L'Agenzia Navale della Repubblica Moldava ha reso noto che oggi la nave Millennial Spirit di bandiera moldava è stata colpita da un missile mentre stazionava nelle acque internazionali del Mar Nero. In un comunicato l'Agenzia ha spiegato che a bordo della nave chimichiera, il cui operatore è una persona giuridica ucraina, è scoppiato un incendio e che le attrezzature e le scialuppe di salvataggio sono state distrutte costringendo i dieci membri dell'equipaggio, tutti di nazionalità russa, ad abbandonarla indossando il giubbotto di salvataggio. Inoltre l'Agenzia Navale ha specificato che due marittimi della nave chimichiera sono in gravi condizioni e che i soccorsi sono stati effettuati dalle autorità ucraine, mentre non è ancora nota la fonte del lancio del proiettile

La Marina Militare Ucraina, che ha attribuito il lancio del missile alle forze armate russe che stanno invadendo l'Ucraina, ha precisato che i marittimi della Millennial Spirit sono stati presi a bordo dalla rinfusiera Namura Queen di bandiera panamense.





