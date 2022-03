28 febbraio 2022

Nel quarto trimestre del 2021 il traffico delle merci nel porto di Amburgo è diminuito del -1%

Nell'intero anno sono state movimentato 128,7 milioni di tonnellate (+1,9%)

Nell'ultimo trimestre del 2021 il traffico delle merci nel porto di Amburgo ha segnato una lieve flessione del -1% circa essendo stato pari a 32,9 milioni di tonnellate rispetto a 33,1 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente. In lieve crescita sono risultate le merci varie con 22,8 milioni di tonnellate (+1%), di cui 22,5 milioni di tonnellate di merci containerizzate (+1%) realizzate con una movimentazione di contenitori pari a 2,2 milioni di teu (0%) - inclusi 1,9 milioni di teu pieni (0%) e 269mila vuoti (+34%) - e 330mila tonnellate di altri carichi (+10%). Nel settore delle rinfuse, i carichi liquidi hanno segnato un incremento del +3,3% essendo ammontati a 3,1 milioni di tonnellate, mentre quelli solidi sono calati del -7% a 7,0 milioni di tonnellate, di cui 5,3 milioni di tonnellate di carichi movimentati con benna (-5%) e 1,7 milioni di tonnellate di rinfuse polverose (-10%).

Nel quarto trimestre dello scorso anno il dato complessivo delle merci allo sbarco è stato di 18,7 milioni di tonnellate (+2%) e quello delle merci all'imbarco di 14,2 milioni di tonnellate (-3%).

Il dato totale del traffico movimentato dallo scalo nel quarto trimestre del 2021 risulta in crescita del +2% sul corrispondente periodo dell'anno pre-pandemia del 2019, aumento generato da un rialzo del +9% circa delle rinfuse che ha più che compensato la riduzione del -1% delle merci varie.

Nell'intero 2021 il porto tedesco ha movimentato 128,7 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +1,9% sull'anno precedente, di cui 73,8 milioni di tonnellate di merci allo sbarco (+5,2%) e 54,9 milioni di tonnellate all'imbarco (-2,2%). Nel comparto delle merci varie sono state movimentate globalmente quasi 88 milioni di tonnellate di merci in container (+1,2%) e più di 1,2 milioni di tonnellate di altre merci (+6,9%). Il traffico containerizzato misurato in container da 20' è stato pari a 8,7 milioni di teu (+2,2%), di cui 7,7 milioni di teu pieni (7,5 milioni nel 2020) e 1,0 milioni di teu vuoti (1,0 milioni). Il traffico di container totale allo sbarco e imbarco è ammontato a 5,4 milioni di teu (5,5 milioni) e quello di transhipment a 3,3 milioni di teu (3,0 milioni). Nel segmento delle rinfuse il traffico ha totalizzato 39,8 milioni di tonnellate (38,5 milioni), di cui 22,8 milioni di tonnellate di rinfuse liquide (11,6 milioni), 21,6 milioni di tonnellate di rinfuse secche movimentate con benna (19,4 milioni) e 6,4 milioni di rinfuse secche polverose (7,5 milioni).

Il totale movimentato dal porto di Amburgo nell'anno 2021 risulta inferiore del -6% rispetto a quello movimentato nel 2019, con cali sia delle merci varie (-7%) che delle rinfuse (-4%).





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail