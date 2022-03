1 marzo 2022

La car carrier Felicity Ace è colata a picco

Dopo l'incendio divampato a bordo il 16 febbraio, oggi la nave ha perso stabilità mentre veniva rimorchiata

Questa mattina è affondata la car carrier Felicity Ace, sulla quale lo scorso 16 febbraio era divampato un incendio mentre era in navigazione nei pressi delle Antille portoghesi. Durante l'operazione di rimorchio, iniziata il 24 febbraio, stamani, mentre era a circa 22 miglia nautiche dalle Azzorre, la nave alle 9 ora locale ha perso stabilità ed è colata a picco in una zona di mare la cui profondità è di circa tre chilometri. La nave aveva a bordo 3.965 autovetture.

La Marina Militare Portoghese ha reso noto che sul luogo dell'incidente affiorano alcuni rottami e una piccola macchia di rifiuti oleosi che viene dispersa dai getti d'acqua dei rimorchiatori e monitorata dalla Direzione Antinquinamento dell'Autorità Marittima Nazionale e dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima. A seguito dell'incendio scoppiato a bordo della Felicity Ace, i 22 membri dell'equipaggio della nave erano stati soccorsi e trasportati all'aeroporto portoghese di Horta.

La Felicity Ace, di 60.118 tonnellate di stazza lorda, è stata costruita nel 2005 ed è di proprietà della Snowscape Car Carriers, società integralmente controllata dal gruppo armatoriale giapponese Mitsui O.S.K. Lines (MOL).





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail