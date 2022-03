3 marzo 2022

Un marittimo ucciso da un missile su una nave nel porto ucraino di Olvia

L'unità bengalese “Banglar Samriddhi” è bloccata dal 23 febbraio nello scalo

Il conflitto in Ucraina sta sempre più coinvolgendo anche le navi che si trovano nella regione. Nel porto ucraino di Olvia la nave bengalese Banglar Samriddhi della compagnia di navigazione pubblica Bangladesh Shipping Corporation è stata colpita ieri da un missile che ha causato la morte sul colpo di un membro dell'equipaggio composto da 29 marittimi. La rinfusiera è bloccata nello scalo portuale affacciato sul Mar Nero dal 23 febbraio, quando è giunta ad Olvia il giorno prima dell'inizio dell'invasione russa.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec