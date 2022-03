3 marzo 2022

Le proposte di Fercargo, Assoferr e Assologistica per favorire il trasferimento modale dalla gomma al ferro

Audizione presso il Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio

Oggi presso il Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio si è tenuta un'audizione del settore del trasporto ferroviario nazionale, intermodale e multimodale, rappresentato da tutte le componenti interessate - Fercargo, Assoferr e Assologistica - che, nell'ambito dello sviluppo del pacchetto climatico “Fit for 55”, hanno presentato proposte per favorire lo shift modale dalla gomma al ferro, al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi ambientali ed energetici stabiliti.

Fercargo, Assoferr e Assologistica hanno evidenziato che il settore, oggi particolarmente colpito anche dal caro energia, ritiene che sia necessario allineare obiettivi, orizzonti temporali, strategie e sostegni della componente trasportistica con quanto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede per il network infrastrutturale. Secondo le tre associazioni, per il raggiungimento di questo obiettivo comune è vitale che, per tutti gli anelli della catena logistica (imprese ferroviarie, operatori intermodali, multimodali e terminalistici) siano pianificati sostegni coerenti con gli investimenti e gli extra-costi che devono e dovranno sostenere nell'arco temporale di sviluppo del piano.

Particolare attenzione è stata richiamata all'efficientamento della intera filiera attraverso interventi nel campo della innovazione e della formazione oltre che a forme premiali di incentivazione di una sempre più efficiente integrazione tra strada e ferro.



