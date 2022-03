3 marzo 2022

Porto di Genova, approvato il progetto di sviluppo del polo nautico di levante

Porto di Savona, ok all'ampliamento dell'area in concessione a Savona Terminal Auto

Il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha deliberato oggi a favore dell'ampliamento di ulteriori 26mila metri quadri circa dell'area in concessione a Savona Terminal Auto alla Darsena Alti Fondali del porto di Savona, via libera concesso in considerazione della valorizzazione del compendio in termini di sviluppo della movimentazione oltre che di miglioramento dell'operatività e di funzionalità del terminal a beneficio della viabilità pubblica.

Inoltre, relativamente al porto di Genova, il Comitato di gestione ha approvato il progetto di sviluppo del polo nautico di levante presentato da North Sails, Gatti, Genoa Sea Service e Consorzio Assistenza Nautica attraverso l'istanza congiunta di concessione di un'area di circa 3mila metri quadri per la durata di 25 anni. Con un piano di investimenti da oltre 7,6 milioni di euro, in un arco di tempo tra i 24-27 mesi, è prevista la costruzione di un nuovo modulo che ospiterà al piano terra due cantieri navali dedicati alle attività di GATTI e GSS, e al piano superiore i locali destinati alle attività di veleria e riparazione vele svolte da North Sails che avrà a disposizione anche delle aree a livello strada adibite a magazzino.



