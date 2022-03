4 marzo 2022

L'8 aprile il convegno “Interporti al centro” organizzato da UIR e Interporto Padova

Si terrà presso il nuovo Centro Congressi in Fiera a Padova

Il prossimo 8 aprile, presso il nuovo Centro Congressi in Fiera a Padova, si terrà un evento dal titolo “Interporti al centro” organizzato dall'Unione Interporti Riuniti (UIR) e dall'Interporto Padova con lo scopo di approfondire e analizzare il ruolo degli interporti italiani partendo dai numeri. Obiettivo del convegno è far emergere il ruolo chiave che già oggi gli interporti svolgono nella catena logistica nazionale e internazionale, consentendo al sistema economico di spostare beni e merci con modalità “green” e sicure.

«UIR, con questo evento - ha spiegato il presidente dell'Unione Interporti Riuniti, Matteo Gasparato - vuole presentarsi al mondo produttivo del Paese, e quindi non solo agli operatori del trasporto, perché acquisisca consapevolezza, pur non avendo interazioni operative dirette, di quanto il ruolo degli interporti sia centrale nell'efficienza globale delle catene dell'approvvigionamento e della distribuzione delle merci e indirizzi quindi i propri fornitori logistici verso le attività interportuali».

Ad aprire i lavori sarà l'amministratore delegato di Nomisma Energia. Alessandro Bianchi, che illustrerà una ricerca appositamente commissionata da UIR dal titolo “La transizione energetica e la rete degli interporti italiani”. Le analisi, gli scenari, anche le criticità emerse da questo studio, saranno discusse in una tavola rotonda animata dal vicedirettore di “Radio 24”, Sebastiano Barisoni, con alcuni dei protagonisti della logistica nazionale e del mondo imprenditoriale. Le conclusioni saranno affidate al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini

L'evento è gratuito, previa registrazione all'indirizzo : https://interporticentro.eventbrite.it.



Programma

ore 9.15 SALUTI DELLE AUTORITÀ 09.45 RELAZIONE INTRODUTTIVA

"La transizione energetica e la Rete degli Interporti Italiani"

Alessandro Bianchi, A.D. Nomisma Energia 10.15 TAVOLA ROTONDA

Partecipano

Matteo Gasparato, Presidente UIR- Unione Interporti Riuniti

Franco Pasqualetti, Vice Presidente UIR (Nord Est)

Guido Grimaldi, Presidente ALIS

Leopoldo Destro, Presidente Assindustria Venetocentro - Imprenditori PD e TV

Rodolfo Giampieri, Presidente Assoporti

Guido Nicolini, Presidente Confetra

Anna Masutti, Presidente RFI S.p.A

Modera

Sebastiano Barisoni, Vice Direttore di Radio24 12.30 CHIUSURA LAVORI

Enrico Giovannini*, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 13.00 LIGHT LUNCH



