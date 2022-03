4 marzo 2022

Pacific International Lines ha ordinato quattro portacontenitori da 14.000 teu a Jiangnan Shipyard

Potranno essere convertite all'utilizzo dell'ammoniaca quale combustibile

La compagnia di navigazione Pacific International Lines (PIL) di Singapore ha ordinato al cantiere navale cinese Jiangnan Shipyard la costruzione di quattro portacontenitori da 14.000 teu che saranno le navi di maggiore capacità della flotta della compagnia che attualmente è costituita da 85 unità. Le nuove portacontainer, dotate di motori dual-fuel in grado di essere alimentati a gas naturale liquefatto, saranno prese in consegna tra il secondo semestre del 2024 e il primo semestre dell'anno successivo.

PIL ha reso noto che le quattro nuove navi saranno dotate di cisterne per l'ammoniaca che renderanno possibile il retrofit di queste portacontainer e l'utilizzo dell'ammoniaca quale combustibile nel momento in cui questa tecnologia sarà commercialmente disponibile.



