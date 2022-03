7 marzo 2022

L'11 aprile Grimaldi Lines inaugurerà un servizio marittimo ro-pax tra Savona e Porto Torres

Verrà impiegato il traghetto “Zeus Palace”

Il prossimo 11 aprile la compagnia di navigazione Grimaldi Lines inaugurerà una nuova linea marittima per passeggeri e rotabili tra i porti di Savona e Porto Torres con l'impiego del traghetto Zeus Palace che ha una capacità di 1.710 passeggeri e un garage in grado di ospitare 1.950 metri lineari di veicoli.

Dall'11 aprile al primo luglio prossimi e dal 19 settembre al 31 dicembre prossimi il nuovo servizio prevede partenze dal porto di Savona nei giorni di martedì, giovedì e sabato e dal porto di Porto Torres nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, mentre dal 2 luglio al 18 settembre prossimi le partenze sia dal porto ligure che da quello sardo avverranno nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato.



