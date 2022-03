11 marzo 2022

Atlantic Container Line e Finnlines hanno sospeso i trasporti da e per Russia e Bielorussia

Attivate iniziative umanitarie

Le compagnie di navigazione Atlantic Container Line (ACL) e Finnlines del gruppo armatoriale italiano Grimaldi hanno annunciato la sospensione dei propri servizi per il trasporto di merci da e per la Russia e la Bielorussia. ACL, che opera servizi nel nord Atlantico principalmente per il trasporto di merci varie, ha specificato che la decisione è stata assunta in quanto la necessità di rispettare in maniera appropriata il numero di crescente di sanzioni e restrizioni portuali non lasciano altra scelta. Anche Finnlines ha confermato il proprio rispetto di tutte le norme in vigore, incluse le sanzioni. La compagnia di navigazione finlandese, la cui rete di servizi per passeggeri e rotabili è estesa principalmente nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, ha precisato che al di là del rispetto delle norme, vista la crescente preoccupazione per la situazione internazionale, già il 9 marzo ha interrotto unilateralmente il proprio traffico verso la Russia pur non essendo la compagnia soggetta direttamente ad alcuna imposizione in tal senso. In particolare, Finnlines ha sospeso i propri quattro servizi per la Russia con partenze da Belgio, Germania, Regno Unito e Spagna operati con quattro navi di bandiera finlandese e della capacità di carico di rotabili pari complessivamente a 16mila metri lineari, navi che sono state riassegnate ad altri servizi intra-UE. Inoltre Finnlines si è attivata per assistere i cittadini ucraini, oltre che con iniziative umanitarie, concedendo loro tra l'altro il trasporto gratuito sulle proprie navi a coloro che lasciano l'Ucraina a causa della guerra in corso, analogamente a quanto effettuato anche dalle altre navi del gruppo Grimaldi nel Mediterraneo.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito. Booking.com







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail