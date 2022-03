14 marzo 2022

Approvato il DPSS dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Via libera definitivo con provvedimento firmato dal ministro Giovannini

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha approvato il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, documento che definisce gli obiettivi di sviluppo del sistema portuale e logistico e dell'interazione tra porti e città e costituisce adempimento preliminare alla stesura dei Piani Regolatori Portuali dei porti di Augusta e Catania che fanno parte del sistema.

Annunciando l'approvazione del DPSS, l'AdSP siciliana ha specificato che l'approvazione del documento, dopo un iter iniziato nel 2019 dall'allora presidente dell'ente Andrea Annunziata, è stata possibile, nonostante l'avvicendamento di gestioni commissariali e gli inevitabili arresti legati alla pandemia, anche grazie all'impegno del commissario Alberto Chiovelli che ha voluto così passare il testimone al neo nominato presidente Francesco Di Sarcina che da subito potrà lavorare alla stesura del piano regolatore portuale, adempimento non più procrastinabile, considerato che quelli in vigore risalgono ad oltre 30 anni fa.



