15 marzo 2022

Canale di Suez, cancellato lo sconto alle navi per gas naturale liquefatto

Dal primo novembre scorso il ribasso era sceso al 15% ed oggi è stato azzerato

L'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe della Russia ha innescato anche una parallela guerra economica fatta di sanzioni, ritorsioni e speculazioni. Uno dei territori più colpiti da quest'ultimo conflitto è quello del gas che, se non è oggetto di blocchi almeno da parte europea, è certo strumento per rappresaglie e campo di audaci condotte finanziarie.

Se sinora quello del gas era un settore su cui investire risorse e sforzi quale alternativa ad un'energia basata su combustibili fossili più inquinanti come il petrolio e il carbone, oggi il mercato del gas naturale è al centro di tensioni finanziarie. Ad acuirle ci ha pensato la Suez Canal Authority, l'ente che gestisce il canale di Suez, che ha pensato bene di cancellare con effetto da oggi lo sconto sui diritti per il transito nella via d'acqua egiziana sinora concesso alle navi per gas naturale liquefatto, ribasso delle tariffe che dal 2015 era pari al 25% per poi scendere al 15% dal primo novembre scorso.



