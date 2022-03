18 marzo 2022

Belli (Fagioli) è il nuovo presidente di ESTA

Mandato triennale alla guida dell'associazione europea dei trasporti stradali e sollevamenti eccezionali

Fabio Belli, amministratore delegato della Fagioli, società specializzata nelle operazioni di trasporto e sollevamento di carichi eccezionali e impiantistica, è stato eletto all'unanimità presidente di ESTA, l'associazione europea per il settore dei trasporti stradali e dei sollevamenti eccezionali. Dal 1976, anno di costituzione di ESTA, è la prima volta che un italiano viene nominato presidente dell'associazione. Belli subentra a David Collett, amministratore delegato della britannica Collett & Sons, che ha concluso tre mandati triennali alla guida dell'associazione, periodo massimo previsto dallo statuto di ESTA. Collett continuerà a far parte del consiglio direttivo.

«Sono davvero onorato - ha dichiarato Belli - di essere stato eletto presidente di ESTA e non vedo l'ora di proseguire l'eccellente lavoro svolto dal mio predecessore David Collet e da tutto il team dell'associazione. Insieme al nuovo consiglio direttivo di ESTA proseguirò nel dialogo con la Commissione Europea, le autorità di regolamentazione e i governi nazionali per supportare le aziende del nostro comparto nelle sfide che il mercato propone. Valori condivisi e il desiderio di armonizzare gli standard a livello europeo - ha proseguito Belli - hanno portato nel 1976 alla costituzione di ESTA. Oggi, ancor più che allora, dobbiamo seguire questo percorso facendo crescere ulteriormente la base associativa e promuovendo la cooperazione, la sicurezza e la sostenibilità, puntando sempre al massimo della qualità».



