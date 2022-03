18 marzo 2022

L'AdSP dell'Adriatico Centro-Settentrionale candida Ravenna per accogliere un rigassificatore

Rossi: al largo del porto è già presente un terminale marino pronto per il trasporto a terra del gas

L'Autorità Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale ha avanzato la candidatura di Ravenna quale sito per accogliere una nave rigassificatrice. «Al largo del porto di Ravenna - ha ricordato il presidente dell'ente portuale, Daniele Rossi - è già presente un terminale marino pronto per il trasporto a terra del gas e l'immissione nella rete nazionale di distribuzione. Qualora il governo dovesse acquisire la disponibilità di una nave rigassificatrice, capace di ricevere gas liquefatto e riportarlo allo stato gassoso, utilizzare le strutture offshore già presenti al largo del porto di Ravenna per il trasporto a terra del gas e la consolidata esperienza delle aziende del territorio consentirebbe una reale, tempestiva e sicura diversificazione delle fonti di approvvigionamento».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito. Booking.com







Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail