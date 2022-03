18 marzo 2022

Moby, inconcepibile - denuncia Filt Cgil - l'assenza di convocazione da Mise e commissari

Verso stato di agitazione dei lavoratori del gruppo marittimo

Filt Cgil ha preannunciato lo stato di agitazione dei lavoratori del gruppo Moby-Tirrenia CIN in assenza di una convocazione dei sindacati da parte del Mise e dei commissari di Tirrenia in AS. «Ministero dello Sviluppo Economico e commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria - ha spiegato il segretario nazionale della Filt Cgil, Natale Colombo - continuano ad essere distanti dalle preoccupazioni dei lavoratori del gruppo Onorato sul loro futuro occupazionale, considerando la manifesta volontà di non convocare le organizzazioni sindacali nonostante l'ennesima richiesta avanzata lo scorso 16 marzo da Filt Cgil e Fit Cisl. È un atteggiamento davvero ingiustificabile ed inconcepibile che non aiuta a stemperare la forte tensione presente tra i lavoratori, fortemente preoccupati per la mancanza di assicurazioni sulla continuità occupazionale nel caso non si raggiungesse l'accordo tra i commissari ed il gruppo stesso da presentare al Tribunale di Milano entro il prossimo 31 marzo».

«Non è tollerabile - ha proseguito Colombo - lasciare nell'infinita incertezza migliaia di lavoratori che vivono esclusivamente di questo lavoro e costringerci, conseguentemente, come organizzazioni sindacali, a proclamare lo stato di agitazione. Ipotesi che non escludiamo affatto perché un governo che si dichiara attento ai bisogni dei cittadini non può sottrarsi ad un confronto chiarificatore e necessario per tranquillizzare i lavoratori».

«Abbiamo il diritto di sapere - ha concluso il rappresentante del sindacato - quali sono le strategie in atto del Mise e, conseguentemente, del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili a garanzia del servizio e dell'occupazione nel caso non si raggiungesse l'accordo tra le parti. Esigiamo di essere convocati e non ci arrenderemo di fronte a questo diniego ingiustificato ed intollerabile».



