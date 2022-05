Morto un lavoratore portuale al container terminal di Porto Marghera

Entrato in coma dopo una caduta, è deceduto all'ospedale

È deceduto in ospedale il trentaquattrenne Alessandro Zabeo, lavoratore portuale addetto al rizzaggio dei container che era entrato in coma dopo essere caduto ieri da un castelletto da un'altezza di circa tre metri all'interno di una nave al container terminal Vecon di Porto Marghera.

Dalle ore 6.30 di stamani i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti sono in presidio presso la sede della Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia.