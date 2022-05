25 maggio 2022

L'8 giugno a Trieste si terrà un convegno dal titolo “Porti verdi e intelligenti nella regione Adriatico-Ionica”

L'evento si terrà sia in presenza che on-line

Il prossimo 8 giugno dalle ore 9.00 alle 13.00 a Trieste si terrà un convegno sul tema “Porti verdi e intelligenti nella regione Adriatico-Ionica. Il contributo della cooperazione territoriale europea tra Italia, Croazia e Slovenia” che è proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed è incluso nelle attività previste dal Facility Point Strategic Project di EUSAIR, la strategia UE per la regione adriatico-ionica, per il Piano di Lavoro 2022 del Pilastro 2, sezione Trasporti. Raccogliendo i risultati ottenuti attraverso questi progetti esso mira a creare una piattaforma istituzionale per la cooperazione a lungo termine riguardante la decarbonizzazione e digitalizzazione delle attività portuali tra le due sponde dell'Adriatico all'interno dell'area EUSAIR.

L'evento dell'8 giugno sarà in formato ibrido con possibilità di partecipare in presenza presso il MIB - Trieste School of Management, Largo Caduti di Nassiriya, 1, Trieste. Conference Hall “Ferdinandeo” oppure collegandosi on-line. Necessaria la registrazione al seguente link: https://bit.ly/3GdRVBA.

Negli ultimi anni i porti di Croazia, Slovenia e Italia hanno collaborato per migliorare le loro capacità di decarbonizzazione e digitalizzazione tramite progetti finanziati dall'UE: CLEAN BERTH - “Cooperazione istituzionale transfrontaliera per la sostenibilità ambientale ed efficienza energetica dei porti” (Interreg Italia-Slovenia), SUSPORT - “SUStainable PORTs”, PROMARES - “Promozione del trasporto marittimo e multimodale delle merci nel Mare Adriatico” e DIGSEA - “Digitalizzazione del trasporto multimodale nel Mare Adriatico” (Interreg Italia-Croazia).



